Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 14

Integrantes de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron que las mesas de diálogo, acordadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, fueron canceladas hasta nuevo aviso debido a la contingencia por el Covid-19.