De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 14

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador confiara ayer en que los senadores corrijan la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, que permite a los legisladores buscar su relección sin dejar la curul vigente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dejó en claro que esa modificación no es prioritaria y, por lo tanto, no saldrá en el actual periodo ordinario de sesiones.

El dirigente nacional interino del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, criticó la modificación, pues como servidores públicos que son, los diputados tienen que dejar el puesto para hacer campaña. Ademas, la reforma tendrían que entrar en vigor hasta 2024. Se ve mal que uno haga leyes para beneficiarse de ellas mismas , puntualizó.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó abundar sobre el caso. No me meto en eso, no opino porque son asuntos de partidos , dijo.

–¿Es un asunto del Congreso? –se le preguntó.

–¿Cómo es que van a usar recursos públicos? No entiendo –expresó el Presidente.

La reportera le indicó que a partir de la reforma, los legisladores no tendrían que pedir licencia para continuar con su campaña.

–Ah no, eso sí está mal, pero, digo, yo creo que eso ellos mismos lo van a corregir, pero, ¿dónde lo aprobaron?