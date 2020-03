A

sí como en 2001 el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino fue marcado por los ataques a las Torres Gemelas, por lo cual fue pospuesto, la de 2020 será recordada como la edición marcada por la pandemia del Coronavirus, aunque no fue suspendida. También por haber sido el último encuentro de su categoría en la Ciudad de México antes de que dejaran de realizarse actividades masivas por varios meses, sellando con ello un suceso mundial sin precedentes que está dejando a muchos países sin sus festejos musicales más afamados, amén del golpe económico que esto implica para los músicos y la industria del espectáculo.

Criticado por muchos por no haberse cancelado, motivo de escándalo para quienes no estaban bien informados (al estar en Fase 1 la epidemia, aún no había peligro), utilizado para el golpeteo político por la oposición de la 4T, el pasado Vive Latino (14 y 15 de marzo) pasó de ser noticia musical, a una de índole social y político. Pero igual se llevó a cabo, sorna en redes sociales incluida, y mucho humor negro: asistentes ataviados con trajes blancos anti-contagios, cubrebocas decorados, o portando letreros con leyendas insensatas: el coronavirus nos la pela . Con todo, la asistencia sí se vio disminuida: el primer día acudieron 40 mil personas, cuando lo usual es 60 y 70 mil por día.

Asimismo, sólo un día antes, varios extranjeros cancelaron su participación: All them Witches, Biznaga, Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pyamuy Pyamuy, Portugal the Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla; al quite, de última hora, fueron incluidos Bersuit Vergarabat, Inspector, Moderatto, Camilo Séptimo.