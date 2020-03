UACM, cobijo sustancial con influjo humanista

n relación con la columna de opinión del ingeniero Manuel Pérez Rocha: UACM: Nada humano me es ajeno , percibo la sensibilidad y el rigor científico del ingeniero. A partir de esto, me atrevo a enunciar que la UACM ha sido un cobijo sustancial, porque al influjo de su humanismo, su fuerza académica se dejó sentir en mi persona. Después de experimentar situaciones adversas que me dio la vida, ingresé a la UACM, donde sus profesores y profesoras atendieron de manera sensible mis carencias e impulsaron mi vocación humana para salir de la mismidad al encuentro del otro.

Hago votos porque se le dé impulso al doctorado en derechos humanos.

José Benjamín Chávez Maldonado

Demanda que en contingencia no corten el agua

Ante la contingencia epidemiológica que se está viviendo en el mundo y entre cuyas medidas de prevención e higiene se encuentra el lavado constante de manos, sería de gran ayuda que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia para la prevención del Covid-19 y los meses posteriores no se realizara el corte de agua acostumbrado que los capitalinos padecemos cada año por estas fechas y que tampoco se redujera el abastecimiento del vital líquido que además, hoy, es clave para combatir dicha pandemia.

Si bien las constantes ruedas de prensa de la Secretaría de Salud y los espacios que se han dado en las conferencias de prensa del presidente López Obrador a propósito del coronavirus han sido muy útiles para la ciudadanía y un acto de democracia informativa sin precedente, tener los recursos disponibles para hacer frente a la crisis en la cotidianidad del pueblo es igualmente importante para que México pueda superar la emergencia.

Tomando en cuenta el terror que han promovido algunos medios de comunicación irresponsables y que ha causado compras de pánico de diversos artículos, entre ellos el alcohol-gel, nada mejor que el gobierno asegure la suficiente distribución del bien hídrico.

Sam Fouilloux

Arte, cultura y entretenimiento contra el coronavirus

Una valiosa manera de combatir la pandemia del coronavirus sería una difusión especial de arte, cultura y entretenimiento de calidad mediante los medios de comunicación públicos y privados.

Al distanciamiento social a que obliga dicha pandemia debe corresponder un mayor acceso al disfrute en casa de, por ejemplo, documentales, películas, conciertos, obras de teatro, juegos y caricaturas de probada aceptación por parte de niñas, niños, adolescentes y adultos.