▲ La afluencia de denunciantes en las agencias del Ministerio Público disminuyó en más de 50 por ciento, aunque el crimen no cesa, señalaron trabajadores. Foto Laura Gómez Flores

Laura Gómez Flores y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 29

Las agencias del Ministerio Público registraron una baja de más de 50 por ciento en el número de denunciantes esta semana, la cual se acentuó ayer por el temor al contagio de Covid-19, señalaron trabajadores de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes solicitaron el anonimato.

En un recorrido se observó que el bullicio y las largas filas para ingresar, como cotidianamente se veía, desaparecieron , al reducirse el número de personas que acuden a iniciar una carpeta de investigación.

No quiere decir que no haya delitos, porque los de alto impacto, como homicidios, lesiones, despojo, secuestro o extorsión nunca dejan de denunciarse, pero sí ha habido una baja en denuncias y puestas a disposición de presuntos delincuentes, porque los crímenes no cesan , coincidieron en señalar.

Algunas de las pocas personas que acudieron ayer a esas agencias, donde se obsequió gel antibacterial, pero no se realizó la separación recomendada de un metro entre una y otra, comentaron que nos arriesgamos a venir con esto del coronavirus para tener el acta del robo con violencia que sufrimos .

Comentaron que dicho documento es necesario para hacer válido el seguro que contrataron y recuperar una parte de lo robado, que fue un celular de alta gama, una computadora, un reloj y dinero en efectivo; o bien, exigir la detención de los hombres que lo golpearon y le quitaron sus pertenencias.