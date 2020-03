A

ndrés Manuel López Obrador se propone infundir serenidad a los mexicanos. Dice que está tranquilo. Trae consigo un escapulario del Corazón de Jesús, como escudo. Sigue firme en las metas de su gobierno: no contraer deuda, no subir impuestos, no gasolinazos. En la mañanera de ayer habló de que serán blindados los programas sociales. Anunció que se adelantará el pago de un bimestre de la pensión para adultos mayores. En la próxima entrega recibirán cuatro meses, lo doble. Indicó que en la reunión que sostuvo anteayer con su gabinete, se acordó proteger también otros programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Dijo que su gobierno tiene un plan con dos vertientes, diferente a la forma como se han manejado crisis anteriores. Uno es que el gobierno se apriete el cinturón y, dos, que se mantengan los programas sociales. Respecto a los llamados de algunos grupos que piden que se realice un cierre de negocios y se detengan todas las actividades, aseguró que esto se hará en la medida del avance de la pandemia y conforme a las disposiciones de la autoridad sanitaria, pues se debe cuidar a la gente que se gana el dinero día a día en la calle y que no tiene asegurado un salario.

El plan de Trump