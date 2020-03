El Monterrey también continúa con sus entrenamientos al aire libre y a puerta cerrada. Por disposiciones del club, los jugadores deben llegar vestidos con el uniforme, porque no pueden hacer uso de los vestidores de las instalaciones ni del gimnasio.

Otros clubes de la Liga Mx han decidido suspender actividades para evitar riesgos de salud entre sus elementos. Atlas detuvo el trabajo de todos sus equipos, el cual podría reiniciarse el lunes 23 de marzo.

La directiva de los rojinegros manifestó que no se autoriza a viajar a ningún jugador fuera de la ciudad y se recomienda salir de la casa lo menos posible, sólo lo indispensable .

Puebla, en tanto, dio a conocer que para cuidar la salud e integridad de sus jugadores, ha tomado la determinación de suspender, hasta nuevo aviso, los entrenamientos en todas su categorías.

Ante esta resolución, se les exhortó a los deportistas de la institución mantenerse en casa, alimentarse e hidratarse bien, además de seguir las recomendaciones higiénicas a fin de evitar el riesgo de contraer el virus , sentenció.

Mientras tanto, el mexicano Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, compartió su experiencia vivida en España durante la crisis del Covid-19 y pidió a la sociedad mexicana ser responsable ante la potencial expansión de este virus.

Además de mandarles un saludo y agradecerles por sus muestras de cariño, quiero invitar a mi gente de México a que haga conciencia de la importancia de este virus, a que sean más responsables y agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo , expresó en un video en redes sociales.