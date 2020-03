Por eso decimos que no es necesario tener tantas pruebas. Antes del Covid-19 ya se hacía la tipificación de las variantes de la influenza y de otras patologías, como la neumonía bacteriana, y desde la aparición del nuevo coronavirus también se hace y todas han salido negativas, lo que nos da certidumbre de que no tenemos circulación local , explicó.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, aseguró que se van a adquirir 700 pruebas para detectar el coronavirus Covid-19, con las que habría mil 100 disponibles, y se está en la posibilidad de contar hasta con 3 mil de ser necesario. Aclaró que en México no se sigue el modelo coreano de pruebas masivas para enfrentar las pandemias, sino por medio de sitios centinela , es decir, laboratorios ubicados en centros de salud y hospitales.

“Tengan la certeza de que en el momento en que sea necesario aplicaré medidas más drásticas, lo voy a hacer y estamos preparados para ello, apuntó.

Dijo que como jefa de Gobierno su responsabilidad es la salud pública, pero también la seguridad y la economía, el bienestar de la población .

Enfatizó que no parar la ciudad en este momento no significa no cuidarnos , por eso ya se suspendieron las actividades del gobierno, así como los actos privados donde se concentren más de mil personas.

En un video difundido en redes sociales, la mandataria hizo un llamado a que se apliquen las medidas preventivas con toda responsabilidad. El reto mayor, dijo, es no contagiar ni ser contagiados .

Al respecto, López Arellano destacó que de los contagios confirmados, 19 son importados y dos asociados a ellos, pero previendo la velocidad en el aumento de casos, advirtió que, además de continuar con las medidas de higuiene básicas, es recomendable que los adultos mayores, el grupo más vulnerable al virus, permanezcan en casa y no acudan a donde hay aglomeraciones como mercados e iglesias.

Apuntó que la mayor preocupación son los mecanismos de transmisión en los momentos más críticos de la propagación del virus, por lo que la ventana central de atención en esa etapa es el aislamiento domiciliario.