Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 9

Esclavizada en una habitación, una mujer intenta encontrar su libertad, pese a que está enfrascada en una relación tóxica con su madre enferma.

En el monólogo Sombras en el paraíso, explicó el director Víctor Carpinteiro, se habla sobre la situación de un individuo que no se ha realizado y se esclaviza en situaciones tóxicas; no tomamos en cuenta que la vida es breve, y muchas veces se desperdicia por no tomar decisiones .

Este es el caso de la enfermera, quien no tomó decisiones en la vida y se dedica a cuidar a su madre; se establece una relación enfermiza que las ha conducido a un fracaso de vida, a un esfuerzo y lucha por tolerarse en ese encierro que ambas han construido como una cárcel .

Trabajo tridimensional