Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. a12

Stefan Marinov, entrenador del clavadista Yahel Castillo, aseguró que su pupilo se encuentra en la mejor forma, junto con Juan Celaya, para ganar el boleto a Tokio 2020 en la prueba de trampolín sincronizado, especialmente en el enfrentamiento que ambos tendrán en la evaluación interna con la dupla que integran Rommel Pacheco y Yahir Ocampo.

En medio de la polémica para saber quiénes serán mejores, resaltó que Castillo y Celaya tienen como gran ventaja la morfología similar que les permite mejor sincronización y estética, además de la experiencia de Castillo, la disposición del joven Celaya y la técnica que han trabajado juntos.

Estamos bajo un plan y todo lo que hemos trabajado por el momento se está cumpliendo, así que debemos poner toda la atención en esta competencia para que ya no haya más polémica, de quién o cómo , asentó Marinov en referencia a la rivalidad de las duplas de Castillo-Celaya y Pacheco-Ocampo por el boleto a la competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos, que se inicia mañana jueves en el CNAR y que defini-rá cuál de las duplas asiste a la Copa del Mundo programada del 21 al 26 de abril en la misma ciu-dad de Tokio.