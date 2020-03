Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. a11

Miguel Herrera, técnico del club América, criticó a la Concacaf por la poca seriedad que le da a la Concachampions, al no implementar el uso del videoarbitraje (VAR) y no tener silbantes de alto nivel.

En la serie de octavos de final de dicho certamen, ante el Comunicaciones, de Guatemala, el Piojo se quejó del arbitraje, pues no marcó varias jugadas peligrosas en contra de su equipo, por lo que este martes, previo al duelo de ida de cuartos de final ante el Atlanta United, indicó que la Concacaf debería poner mayor atención a este torneo para que deje de ser mediocre.

“La otra vez nos llamaron la atención por lo que dije, no es que el certamen no funcione como tal, sino que ellos (Concacaf) no le están dando la seriedad que le damos los equipos mexicanos y los de la Major League Soccer (MLS). Si fuera un torneo serio, debería tener VAR, tecnología que ya tienen otras competencias importantes del mundo.

“El presidente (de la Concacaf) no debería estar paseando, tendría que estar más concentrado en hacer su certamen más fuerte y más sólido. Si la gente de pantalón largo no le da un valor real, seguirá siendo un torneo mediocre.