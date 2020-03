En las distintas dependencias se informó que el paro no afectó los servicios gubernamentales y que todos los módulos y centros de atención al público dieron servicio con varones, en algunos casos con un incremento en el tiempo para realizar los trámites, aunque otros aseguraron que no hubo mayor afectación porque también hubo una disminución de usuarios.

Caso contrario ocurrió en la Fiscalía General de Justicia, donde fueron pocas las que no fueron a trabajar, ante la advertencia de sus jefes de descontarles el día, reponerlo el fin de semana o alguna otra represalia, que pudiera llevarnos a perder el empleo , dijeron entrevistadas que pidieron el anonimato.

Los cambios, ajustes y recortes, comentaron, están a la orden del día, con el cambio a fiscalía, y no podemos darnos el lujo de que nos corran, cuando somos madres solteras o cabezas de familia .

En la Comisión de Derechos Humanos capitalina también la mayoría de las empleadas se presentó a trabajar, al señalar que es la mejor forma para lograr un cambio y erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas , señalaron.

En el Congreso local, apenas cuatro mujeres fueron visibles en las tres sedes del órgano legislativo, cuyos pasillos lucieron vacíos. Viridiana Castillo, trabajadora sindicalizada, fue la única mujer en la oficina de comunicación social que acudió a trabajar en solidaridad, dijo, con las mujeres que no pudieron participar en el paro de labores, como operadoras en gasolineras y trabajadoras informales.

En la sede de Zócalo, entre las oficinas de los diputados sólo hubo hombres y se vio a tres mujeres del equipo del legislador Nazario Norberto, quienes señalaron que a nosotros nos dieron todas las facilidades, pero también somos responsables porque mañana (hoy) hay sesión, entonces hay que tener todo listo , dijo Stephanie Mendoza.