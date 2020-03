S

eguramente ese día fue sábado o domingo si no, ¿cómo hubieran podido Clarita Escobedo y Rebeca Valdez amigas cercanísimas de mi madre (y ella misma, por supuesto), haber realizado una inimaginable caminata de la Plaza de Armas de Saltillo hasta ese montoncito de casitas y jacales campesinos, ya desde entonces conocido como Rancho de Peña, para acompañar y despedir a los mineros y sus familias del mineral de Rosita, Coahuila, quienes daban inicio a su loca, heroica y olvidada caravana de la dignidad minera que partía desde su insignificante terruño hasta la inalcanzable capital del país, del que les decían formaban parte, aunque en la realidad ellos no eran sino un enclave de una poderosísima trasnacional que nos había expropiado el territorio y el subsuelo, y con ello, esclavizado a todos los habitantes mexicanos que vivían menos de la mitad de su vida sobre la tierra, pues el resto la morían en el subsuelo.

Pues estos crédulos mexicanos emprendieron una caminata de más de mil 500 kilómetros confiados en que bastaba que el Presidente los oyera para que hiciera justicia. Se confundieron de hombre: el Presidente ya no era Lázaro Cárdenas, sino el mejor amigo de los yanquis : Miguel Alemán. La Revolución, en el gobierno, iba de salida. Yo en ese entonces casi nada entendía, y ahora, apenas recuerdo cosas vagas: un alegato sobre cuáles zapatos debían llevar las tres mujeres, dado el frío intenso de los finales de enero, pero además lo lejísimos que estaba el lugar hasta el que se habían propuesto llegar. Luego, cómo llevar unos morrales de ixtle que acostumbraban cargar comestibles para los días de campo.

Por fin, después de mucho sacar, meter y discutir, quitaron mi sábana, la llenaron como piñata y tomándola de las esquinas emprendimos camino rumbo a la Plaza de Armas, que estaba a unas cuatro cuadras de mi casa. Desde varias calles antes ya encontrábamos grupos de personas del todo extrañas para mí: el color, la indumentaria que lograba verles debajo de sus frazadas. Hacía muchísimo frío, pero yo percibía que esa gente lo sentía más que yo. (Mucho tiempo después, cuando recorrí varias veces mi entidad nativa de cabo a rabo, entendí y aprendí en carne propia: las temperaturas que privan en Monclova, Frontera, Castaños y luego la región minera: Rosita, Cloete y Palau, harían entender a Lucifer que lo suyo era apenas la Riviera Maya.