Outsourcing “perjudica más a las trabajadoras”

a práctica ilegal del outsourcing quita derechos, prestaciones y afecta las condiciones laborales de las mujeres. No puede continuar esto. Pero hay empresarios, senadores y funcionarios que dicen apoyar a la mujer, pero se niegan a prohibir esa práctica.

No se puede legalizar la subcontratación. Es ilegal. No se pueden regular los delitos. Se deben erradicar. Los derechos constitucionales de los trabajadores no se negocian con los empresarios. Todos deben ajustarse a la Constitución y al artículo 123.

El outsourcing es anticonstitucional, se usa para negar derechos y prestaciones esenciales para la mujer. Precarizan el trabajo y facilitan despidos, acoso, despidos a embarazadas, elimina puestos de trabajo y su estabilidad. La jornada laboral de 8 horas no se respeta, se va en contra de todos los trabajadores y más de la mujer. ¡Basta de abusos de las corporaciones y de sus cómplices!

Pablo Moctezuma Barragán

Hoy, honores a esa luz de vida que es la mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, era en los países socialistas, en especial en la Unión Soviética, un día resplandeciente, sublime, imprescindible. Las ciudades se llenaban de luz, alegría, libros, música, flores en homenaje a esa luz de vida que es la mujer.

En este y todos los días, un abrazo a todas, pero sobre todo a aquellas que sufren cárcel, a las violadas por la bestialidad sin sentido del hombre, a las asesinadas por gobiernos inmorales, a las vejadas y golpeadas, a las que sufren por la desaparición de los hijos e hijas, a las que no tienen un techo donde guardar su cuerpo eterno. A todas las que resumen el dolor humano. La mujer es un símbolo inviolable de la grandeza inmortal de la vida.

Arturo García Alcocer

Educación, vital contra la violencia de género

Los opositores a AMLO olvidan, o pretenden hacerlo, cómo se llegó a este cúmulo de violencia, incluidos los feminicidios. El problema no es fácil de resolver, dada su magnitud, resultado de una violencia exacerbada durante decenios, por el régimen neoliberal que fomenta el individualismo y las conductas antisociales.

Ante este panorama, es urgente modificar en forma transversal las bases de nuestra enseñanza, desde los estudios de primaria hasta los profesionales; que se inculque a los niños el respeto, el amor y la no violencia hacia la mujer: madre, hermana, hija, amiga, pareja, etcétera. Si es necesario, quizá se deba acudir a expertos de Dinamarca, Suecia o Inglaterra, que nos ayuden a estructurar e incluir en forma adecuada esos sentimientos. Esto es esencial, para un cambio de sociedad carcomida en algunos ámbitos, con el fin de hacerla vivible, con seguridad y tranquilidad por donde la transitemos.

Antonio Rochin

Sentido adiós a Paulina Fernández Christlieb

Recién me entero de que falleció la doctora Paulina Fernández Christlieb, cuyo ejemplo debe ser conocido y aprendido por las nuevas generaciones de jóvenes.