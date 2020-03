Pamela Taracena, abogada del jugador, señaló que solicitaron una ampliación de término y la siguiente audición será en seis días, tiempo en que el ecuatoriano se mantendrá en la cárcel.

Solicitamos una ampliación de término, estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa , dijo a su salida del Reclusorio Norte.

Explicó que Renato Ibarra y su pareja no están en malos términos , pero que no podía hablar más de la situación para evitar alguna especulación.