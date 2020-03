El presidente del partido, Andrés Atayde Rubiolo, fue consultado, y en particular yo le pedí que intercediera y que lográramos un acuerdo para que haya paridad y que juzgaran con perspectiva de género, pero no lo atendieron , dijo Violeta Vázquez.

La dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) no cumple con los preceptos de equidad de género, pues en su interior existen discriminación y violencia política por la falta de espacios para mujeres, denunciaron militantes mujeres de ese instituto político.

Pese a esto, Elizabeth Jones, una de las afectadas, denunció que el cumplimiento de la sentencia no va al fondo del problema porque el partido colocó a ocho mujeres en comités directivos donde el PAN no tiene presencia política, como Milpa Alta y Xochimilco; mientras en Benito Juárez y Miguel Hidalgo los candidatos fueron varones.

“Yo creo que aquí hay una resistencia de no soltar los espacios de poder. Esto de mandar a mujeres a estas alcaldías lo pudieron haber hecho desde un principio, pero no quisieron; ellos pelearon hasta el final, no quisieron ceder nada. Al final los partidos políticos se manejan con corporativismo masculino y tienen más compromisos con los hombres que con las mujeres.

Las mujeres que ocupan ciertos espacios de poder, como los obtienen señaladas por los propios hombres, no quieren arriesgarse a perder esos espacios apoyando a otras mujeres, y así tenemos legisladoras panistas que en el discurso son muy igualitarias, pero cuando se trata de pelear la paridad de género en su partido, se quedan calladas , dijo Jones.

Insistió en que no hay criterios racionales para elegir los espacios, e insistió en que cumplir con una sentencia no es restituir los derechos políticos de las mujeres.