ragmentos de una comedia humana. El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) celebra, a partir de esta semana y hasta el 15 de marzo, su décima edición con una selección del mejor cine de autor producido globalmente. Sus sedes se multiplican por diversos puntos de la Ciudad de México e incluyen, en primer término, las salas de cine del Centro Cultural Universitario, pero también la Cineteca Nacional; Cinépolis Diana; Le Cinéma IFAL; Cine Tonalá; Casa del Cine, y los Faros Aragón, Oriente, Milpa Alta e Indios Verdes. Se trata de un esfuerzo sostenido por diversificar, a través de un festival local, la exhibición de un cine de calidad como una alternativa muy atractiva a las fórmulas y rutinas dominantes en la cartelera comercial. En el terreno del cine documental, el festival Ambulante (que comienza en unos días) cumple a su vez un cometido semejante.

Para acompañar su selección de más de cine largometrajes, el FICUNAM propone, como de costumbre, tres formidables retrospectivas dedicadas esta vez a Jacques Tourneur, autor clásico franco-estadunidense del cine fantástico y el film noir, a la realizadora belga Chantal Akerman, y al mayor representante del cine palestino, Elia Suleiman (Crónica de una desaparición, Intervención divina). Y, justamente, la cinta de inauguración del festival ha sido De repente, el paraíso (It Must Be Heaven, 2019), su quinto largometraje de ficción, una comedia a la vez intimista y política que tiene como protagonista al propio Suleiman, en su calidad de director de cine y asistiendo con un rostro inexpresivo a las diversas expresiones de violencia latente tanto en su Palestina natal, como en otras ciudades (París, Nueva York, Montreal), hacia las que se desplaza en busca de un financiamiento para su película siguiente.

Nada parece conmover ni alterar los ánimos de este realizador errante. Ni toparse solitario con la presencia amenazante de una banda de jóvenes en la calle, ni compartir, siempre inerme, la compañía de un hombre punk en un vagón vacío del metro neoyorquino ni tampoco tener, para sí solo, en las primeras horas de la mañana, el espectáculo de un París insólitamente despoblado. Este testigo impasible del acontecer del mundo contempla, como una conciencia silenciosamente crítica, la manera en que los miedos y las paranoias se apoderan de una sociedad occidental que se creía resguardada de las peores amenazas y catástrofes mundiales. En París y en Nueva York, el ciudadano global, artista tránsfuga, que encarna Elia Suleiman, descubre que los conflictos de Palestina, su viejo entorno familiar, se han desplazado insidiosamente hacia otros ámbitos del planeta. Nadie se encuentra a salvo ni hace tampoco figura de excepción en la crisis que desconoce ya fronteras.