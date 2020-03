Periódico La Jornada

Domingo 8 de marzo de 2020, p. a16

La escritora Suniti Namjoshi desafía prejuicios como el racismo, el sexismo y la homofobia; su quehacer literario lo han traducido a varios idiomas. Fábulas feministas y otros textos, con traducción de Ave Barrera y Lola Horner, reúne una selección de las obras más relevantes de la autora nacida en Bombay. Con autorización de la Editorial Paraíso Perdido, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de este libro.

Las Fábulas feministas fueron un parteaguas en mi vida. De 1978 a 1979, durante mi año sabático en Inglaterra, descubrí el feminismo –o más bien descubrí que existían otras feministas–. Yo apenas era una feminista principiante. Por supuesto, pensaba que muchas de las restricciones que tenían las mujeres eran absurdas y, como mujer, no me gustaba en absoluto ser una ciudadana de segunda categoría. Las feministas ya habían hecho la extraordinaria labor de analizar este fenómeno y yo leía con avidez todo lo que publicaban. No obstante, necesitaba trabajar en el tema por mi cuenta. Ahora tenía la confianza para decir lo que tenía que decir. Y no me refiero al tipo de confianza que resulta de haber recibido una palmadita en la cabeza y de que alguien me hubiera dicho que yo también era importante, sino a la que viene de saber que de verdad podía ser escuchada y comprendida.

Para una escritora –en realidad para cualquier persona– eso es extremadamente importante. Los poemas y las fábulas existen entre la escritura de las mismas y su lectura. Si al empezar a escribir hubiera sentido que, sin importar cuán cuidadosa fuera con lo que decía, no iba a ser comprendida de la manera que pretendía serlo, hubiera sido imposible comenzar. Sin embargo, el contenido y la forma se articularon de manera espléndida. Si algo parecía carecer de sentido, escribía una fábula acerca de eso. Si pensaba que algo era absurdo y se me ocurría hacer un chiste, sabía que habría gente que se reiría de ello.

En la edición de Sheba Feminist Publishers, donde se publicó el libro por primera vez, en 1981 –hace treinta años–, le dieron el título de Feminist Fables. Me pareció un buen título y así se quedó durante muchos años (al manuscrito original lo había titulado The Monkey and the Crocodiles). El título actual tiene la ventaja de ser completamente feminista, y eso me parece que es importante, en especial hoy en día que la palabra ‘‘feminista’’ se havuelto casi una mala palabra en el mundo occidental. No obstante, tiene la desventaja de hacer que el lector menos cuidadoso piense que las fábulas únicamente tienen que ver con cosas que le ocurren a las mujeres. El formato de fábula debería dejar claro que cuestiona lo que le sucede a cualquiera que se encuentre en una situación desigual de poder. No hay algo particularmente femenino o masculino en el ratón de la fábula ‘‘El ratón y el león’’; es solo una pequeña criatura inteligente que ha comprendido la forma sutil en que se establece la idea de que quien tiene el poder, tiene la ventaja.

No es posible crecer en India sin darse cuenta de los diferentes tipos de disparidades de poder en todos los ámbitos, a menos que, por supuesto, hayamos elegido cegarnos deliberadamente como ocurre en ‘‘La sabiduría secreta’’. Pero competir con otros acerca de qué tipo de opresión es el más opresivo, es en mi opinión una manera equivocada de entender las cosas. Lo vi ocurrir en la First International Feminist Book Fair, en Londres en 1984. Mientras pensemos que algunas formas de opresión están bien o no importan tanto, no llegaremos a la raíz del problema.