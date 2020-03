Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 27

Un total de 38 personas se registraron ante el Congreso capitalino para participar en el proceso de designación de titulares de las contralorías internas de cuatro organismos autónomos: la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y los Institutos de Transparencia (Info) y Electoral (IECM).

El Congreso había nombrado a titulares de los tres últimos en diciembre pasado, pero quedaron sin efecto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la Ley del Sistema Anticorrupción local por vicios en el proceso de dictaminación en que incurrió la extinta Asamblea Legislativa.

Al concluir ayer el plazo para el registro, el mayor número de aspirantes, cuatro mujeres y 10 hombres, se anotaron para competir por el cargo del IECM.

Destaca el ex contralor de esa institución, Jorge Alberto Díazconti, quien tuvo como subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad a Francisco Nelson Toledo Gutiérrez, hermano del ex delegado de Coyoacán y ex asambleísta, Mauricio Toledo, quien fue señalado de cobrar diezmos a sus empleados.