Viernes 6 de marzo de 2020, p. 13

Ante los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio de colaboración con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a fin de esclarecer los hechos de septiembre de 2014.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, mencionó que en el iné-dito encuentro les informaron del hallazgo de seis nuevos restos que fueron enviados el lunes a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis.

Analizan nuevos restos en Austria

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó que tres restos fueron encontrados en una barranca de Cocula y otros en la zona conocida como Jesús de Nazareth, Tijerillas, aledañas a Iguala, Guerrero.

Unos más se obtuvieron en una cueva de Cocula, pero hubo contaminación por la presencia de guano de murciélago. Resaltó que las identificaciones se realizan con apoyo de servicios periciales de la FGR. Agregó que “día a día se va derrumbando la mal llamada verdad histórica, que se construyó con base en la tortura y la simulación”.

En la reunión celebrada ayer en Palacio Nacional, los padres pidieron en un escrito al titular del Ejecutivo que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas bancarias de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República; de Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación Criminal; de José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y otros involucrados.