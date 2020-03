E

ste espacio hace un paréntesis a su conteo tardío pero efectivo de lo mejor del año pasado, para volar al presente a punta de futuro sonoro. Y es que desde su creación en 2010, en Monterrey, Nuevo León, el festival independiente Nrmal se ha convertido en un referente de avanzada, con un gran gusto musical, que puede reunir tanto a guitarras distorsionadas como electrónica bizarra, así como a leyendas de la música alterna; y cuando presenta actos nuevos, suele adelantarse en tendencias, antes de que se masifiquen. De igual forma, en nuestro país es de los festivales con más inclusión de mujeres y de actos nacionales, aun siendo un encuentro internacional.

Iniciaron con decenas de actos por edición y expandieron su cometido al llegar a la Ciudad de México en 2014, año a partir del cual ha presentado a artistas de culto que los melómanos chilangos jamás habrían imaginado, como Silver Apples, Black Devil Disco Club, Swans, Psychic TV, Slowdive, Acid Mother Temple, Low, Spiritualized, Mazzy Star, Death Grip, Beak, Phantogram, The Black Angels, Metz, Deerhunter, Jenny Hval, Cornelius, entre muchos otros.

Este año, sin embargo, no se sabe si por asuntos económicos u otras razones que no revelaron, el cartel se reduce a sólo 11 actos, un solo día (siendo que además, desde 2018 ya se había reducido de dos días a uno solo). Hacer festivales es complejo y seguramente se han topado con muchas dificultades. Pero eso no ha obstado para que el cartel 2020 contenga excitantes propuestas.

La carta fuerte de esta décimo primera edición es el mago californiano Flying Lotus (Steven Ellison), productor de altos vuelos inventivos, cuya electrónica asombrosa ha pasado por el hip hop, la experimentación sintética y el jazz avant-garde, además de que suele acompañar sus presentaciones con deslumbrantes proyecciones y juegos de video-arte que dejan las bocas abiertas. Para Nrmal, trae a México su montaje Hypercube, un gran cubo con juegos de luz, con él al centro dirigiendo la locura. Importante será también ver a Bush Tetras, histórica banda neoyorquina de fines de los años 70 e inicios de los 80, representantes entre otros del movimiento no wave: punk duro, noise, toques de dub, encabezada por la guitarrista Pat Place y la cantante Cynthia Sley. Más de Estados Unidos: el post rock atmosférico con pizcas de bossa y electrónica, de The Sea and Cake, pegándole desde los 90; el garage rock con tintes de art rock introspectivo de Wand, en acción desde 2013; el electropop íntimo con toques latinos de Jackie Mendoza, de ascendencia mexicana. Otro acto pesado es el de la argentina Juana Molina, con su fantástico, personal e inimitable estilo minimalista que igual incluye guitarras ruidosas que discretas, electrónica curiosa, en medio de letras enigmáticas y voz sutil. De Ecuador, Mateo Kingman y su fabulosa electrónica selvática, plena de timbres orgánicos. De Alemania, otro histórico: Byetone y su electrónica minimal y micro-techno de laptop. De Holanda, el electropop apastelado de BEA1991, morrilla de voz flotante. De México: el metal de Fumata, la electrónica pacheca de la diyéi Ruiseñor y el blues psicodélico de Belafonte Sensacional.