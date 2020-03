Una pieza fundamental del plan de la 4T es el aeropuerto de Toluca. Disminuirá 2 millones de pasajeros al año al saturado aeropuerto de la Ciudad de México. (50 millones) El plan incluye a Tizayuca, en donde elementos del Ejército trabajan 24/7 para cumplir el compromiso presidencial. La terminal de Toluca casi había sido inhabilitada, fue una maniobra para enfatizar que no había de otra mas que Texcoco. Además, se había vendido una porción accionaria a OHL, la empresa acusada de numerosas irregularidades. Después de negociaciones que no fueron fáciles, que dirigió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el gobierno mexicano posee ya 75 por ciento de las acciones, y el resto, el gobierno del estado de México. ¿Qué sigue? Mover vuelos hacia Toluca con la mayor rapidez posible.

n marzo de 2017, con motivo del Día Internacional de la Mujer, publiqué la gráfica que aparece hoy en esta sección. Refleja el registro de feminicidios a partir de 2013; los presidentes eran Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Terrible dato: siete mujeres asesinadas cada día. Hubo marchas de protesta, declaraciones, pronunciamientos, todos a favor de la población femenina. De 2013 a la fecha han transcurrido siete años y las cosas siguen igual o peor. Es curioso. El prianismo es uno de los promotores del paro y la marcha de este fin de semana. Eso no es lo importante. Lo verdaderamente trascendente es qué sucederá después del 9M. ¿Habrá un cambio efectivo?, ¿los bancos y grandes corporaciones que lo están alentando, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, tendrán algo nuevo qué ofrecer a las mujeres que trabajan para ellos, o seguirán teniendo a las empleadas en outsourcing?, ¿algunos patrones las seguirán haciendo víctimas de acoso laboral –y sexual (si no aflojan no hay ascenso)–?, ¿continuarán los malos sueldos y las jornadas extenuantes?

Los pobres y el virus

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un paquete de financiamiento de emergencia por 50 mil millones de dólares para países afectados por el coronavirus, y dijo que la institución quería asegurarse de que las personas no van a morir por falta de dinero . Kristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, en una entrevista con el Financial Times, expresó que los países no deberían dudar en buscar ayuda financiera. El organismo ha advertido que la economía mundial tendrá un mal año: estima un crecimiento económico por debajo de la tasa de 2.9 por ciento registrada el año pasado. México dispone de una línea de crédito del fondo por 61 mil millones de dólares, que no ha utilizado, pero entiendo que los recursos de los que habla la señora Georgieva son otros.

