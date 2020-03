La atleta consideró positiva la propuesta de que, debido a la equidad de género, en los Juegos Olímpicos cada país podría designar a un hombre y a una mujer como abanderados. Sin embargo, la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2019 aclaró que no podría aceptar esa encomienda, pues su disciplina se disputa los primeros días en la justa veraniega, así que los gimnastas no tienen permitido asistir a la ceremonia de inauguración.

Ha sido un impacto bastante fuerte; nunca me imaginé algo así. Me llena de emoción porque me hace sentir lo mexicana que tengo dentro el estar en esa sala con las banderas, rodeada de tantas personas que trabajan por México , manifestó la gimnasta tras la ceremonia solemne en su honor, el primer tributo de ese tipo que se rinde a un deportista en la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva, dirigió la ceremonia a la que la gimnasta asistió acompañada por sus padres y por Marina del Pilar Ávila Olmedo, presidenta municipal de Mexicali.

En la justificación del dictamen con el que se otorgó el reconocimiento a Alexa, la diputada Rocío Barrera resaltó que “a sus 24 años de edad es un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad y de disciplina. Es una mujer mexicana de nuestro tiempo, que contra la adversidad y las críticas hacia su persona ha sabido sobreponerse para consolidar un lugar que se ha ganado como la gimnasta más destacada, respetable, no sólo de nuestro país, sino en todos los espacios donde ha competido.

Alexa, te damos un justo y sincero agradecimiento, porque al acercarnos a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con tu presencia en este recinto, por medio de tu ejemplo y tu labor, nos recuerdas que las mujeres en México aún tienen muchos espacios por explorar, en los cuales destacar para contribuir al desarrollo de nuestra patria y, sobre todo, convertirse en una de las estadísticas de éxito .

Alexa, quien debió dedicar varios minutos a fotografiarse con los legisladores que la rodearon en el recinto, durante su intervención lanzó una reflexión: “La gimnasia no es un deporte que se conozca mucho en el país; es difícil para nosotros sobresalir, no tenemos gran historia mundial; vamos poco a poco avanzando, pero yo creo que sí hay que echarle ganitas, porque yo he tenido muchos casos de compañeras mías que han querido practicar gimnasia y que pueden ser muy buenas, pero en Baja California no hay muchos gimnasios y a mí me gustaría que ellas pudieran explotar todas sus habilidades.