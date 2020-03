Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de marzo de 2020, p. 31

Mexicali, BC., Ante los problemas para la construcción y puesta en marcha de su planta en esta ciudad, la cervecera Constellation Brands advirtió, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, que podría llevar su producción a otros países.

Lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México , señaló en la misiva.

Aunque puntualizó que si se deben expandir y no pueden hacerlo en México, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción. La empresa ya no cuenta con el tiempo pare embarcarse en una consulta pública .

En la carta firmada por el director de la compañía, Daniel Baima, se explica: En los últimos dos años su camino ha sido incierto y frustrado por una oposición sin fundamento legal, el cual ahora es aún más incierto con el anuncio del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, para una nueva consulta.