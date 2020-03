Ap

Nueva York. Un libro de memorias de Woody Allen, del que se rumoró por años y que se pensaba impublicable en la era de #MeToo, saldrá a la luz el 7 de abril.

Grand Central Publishing, división de Hachette Book Group, anunció ayer que el libro se titulará Apropos of Nothing.

Es un recuento completo de su vida personal y profesional; describe su trabajo en cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones , según Grand Central. Allen también escribe de sus relaciones con familiares y amigos, y los amores de su vida , agregó.