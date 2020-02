▲ Mon Laferte ofreció ayer un polémico show en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, ante un público que acompañó su actuación con gritos contra la policía y el gobierno. La cantante chilena repudió la advertencia de los carabineros en noviembre de que la llevarían ante la justicia. ¿Puede ser delito expresar una opinión? , dijo Laferte. Si me tienen que llevar presa, ¡qué me lleven! , desafió. ¡No estás sola, no estás sola! , respondió el público. Foto Afp