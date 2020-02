Ap

Nueva York. El jurado continuó deliberando ayer por tercer día en el caso por abuso sexual contra Harvey Weinstein después de haber enfocado gran parte de su atención en la acusación de la actriz Annabella Sciorra sobre que el ex poderoso productor de Hollywood la violó a mediados de la década de 1990.

La acusación de Sciorra es demasiado vieja para que sea enjuiciado por ella, pues el delito prescribió, pero es un componente clave de los cargos más serios que el jurado revisa en el juicio celosamente seguido de la era del #MeToo.

Weinstein, de 67 años, está acusado de cinco cargos que se desprenden de las acusaciones de Sciorra y otras dos mujeres, una aspirante a actriz que afirma que la violó en marzo de 2013 y la ex asistente de producción Mimi Haleyi, quien afirma que le practicó sexo oral por la fuerza en marzo de 2006.

Ap tiene la política de no publicar los nombres de las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual sin su consentimiento. La agencia no incluye el nombre de la acusadora de violación porque no está claro si desea ser identificada públicamente.

Harvey Weinstein afirma que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas.

La versión de Sciorra es la base para dos cargos de agresión sexual predatoria, que implica una pena máxima de cadena perpetua. Para sentenciar a Weinstein por ese cargo, los miembros del jurado deben estar de acuerdo en dos cosas: que Weinstein violó a Sciorra y que cometió alguno de los otros delitos por los que se le acusa.