Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2020, p. a12

Barcelona. El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, reconoció ayer que si el equipo desea ganar la Liga de Campeones de Europa deberá mejorar su rendimiento, pues actualmente son incapaces de pelear por el título. “Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque hoy no nos alcanza para poder pelear. Hay que ser más regular en el juego, más fiables, no cometer errores tontos como los que hemos tenido durante todo el año, no repetir lo que nos pasó en Roma o Liverpool. En la Champions un mínimo detalle te condena”, admitió en entrevista con un medio español. Por otro lado, el Barça anunció ayer el fichaje del danés Martin Braithwaite, procedente del Leganés, hasta 2024, con la intención de suplir las bajas por lesión de Ousmane Dembélé y Luis Suárez.