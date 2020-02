A más de 24 horas de su detención, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no había solicitado a un juez de control las órdenes de aprehensión contra Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera por su presunta responsabilidad en el secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia, por lo que al cierre de la edición continuaban en la fiscalía de Atizapan, estado de México, acusados del delito de cohecho en flagrancia.

La SSC utilizó un dron para identificar los movimientos de la pareja, después de lo cual policías municipales, con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional y policías capitalinos, acudieron al lugar con el propósito de convencer a los acusados de presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público, ante la falta de una orden de aprehensión.

En respuesta, explicó García Harfuch, los acusados ofrecieron 10 mil pesos a los uniformados, lo que se aprovechó para detenerlos por el delito de cohecho y llevarlos a la fiscalía de Atizapán.

García Harfuch aseguró que no fue por dinero el móvil del feminicidio de Fátima, y ante las versiones de que la mujer secuestró a la menor presionada por su pareja sentimental para abusar sexualmente de la niña, dijo que las intenciones que haya tenido este sujeto (Mario) las dará a conocer en su momento la FGJ.

La tía de Mario Alberto fue quien reveló que su sobrino y su esposa le confesaron que ellos asesinaron a la menor de siete años de edad, luego de que Giovana le dijera que él quería una niña para hacerla su novia, si no iba a agarrar a una de sus hijas y no la iba a dejar entrar hasta que no llegara con una niña .

Según el relato de la mujer, Giovana manifestó que ella comenzó a ahorcar a Fátima con unos cinturones que su esposo le proporcionó, pero como no le alcanzaron las fuerzas , él terminó de hacerlo.

En cuanto a la recompensa de 2 millones de pesos que ofreció la FGJ, ésta podría ser repartida entre al menos cuatro partes, en caso de que se acredite que fue relevante la información que proporcionaron: el casero de la vivienda que les rentaban en la colonia San Felipe, en Xochimilco, así como tres hombres, que según un reporte de la Guardia Nacional, dieron datos sobre el inmueble en el que fueron encontrados en el municipio Isidro Fabela.