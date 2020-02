Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2020, p. 8

La actriz Rebecca Jones aseguró que no ha perdido su identidad, independencia ni fortaleza en cuatro décadas de trayectoria, la cual ha combinado con una vida de desafíos, dificultades y logros.

Aprendí que soy lo más importante de mi vida , asevera.

Jones, quien protagoniza el monólogo Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, subrayó que el tema del siglo XXI es el que se refiere a la soledad y la desolación . En este sentido también gira el montaje que interpreta y dirige.

Todos, prosiguió, tenemos un poco de extraordinario, desde el momento en que a nuestra vida la convertimos en algo positivo, luego de haber perdido la identidad y olvidarnos de que somos lo más importante que debemos cultivar .

En un mundo donde imperan las redes sociales, se supone que tenemos miles de amigos y aparentemente estamos muy acompañados; sin embargo, existe, como nunca, una gran soledad y desolación entre la sociedad .

La comedia plantea esta nueva soledad y cómo se podría conquistar el optimismo; además de ponernos en la mirada del otro y, sobre todo, no depender de la opinión de nadie para ser quien eres. Existen muchas personas que no se sienten completas si no tienen a alguien junto a ellas .

Es así como el personaje de Shirley Valentín nos muestra cómo la soledad está en una familia, en una pareja o entre miles de turistas, como es el caso de Shirley, que sale de viaje y comprueba que no es dónde, ni con quién estés; que podrás estar rodeada de miles de novios, maridos o hijos, pero si tú no estás bien, no lo estarás nunca .

Agradecimiento

Incluso, afirmó, Rebecca Jones se ha sentido sola y ha tenido que conquistar ese sentimiento. No es fácil enfrentarte a la soledad; es precisamente a través de estas carencias que uno descubre el valor del amor propio. Si no sientes el riesgo, no lo encuentras; pero si tienes que enfrentarte y soportarlo, uno se vuelve más fuerte e independiente .