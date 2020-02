Hay cosas que pasan cuando uno canta que son inexplicables , estima Arango, quien es considerada la embajadora de la música regional mexicana. Una buena parte de sus interpretaciones están dedicadas al amor, tema que considera muy importante. Desde su perspectiva hay que celebrar el amor por uno mismo, y creo que teniendo eso como columna se pueden venir todos los amores que uno quiera , detalló.

La cantante ve en las nuevas generaciones una situación de tener y no tener. Poseen, pero no tienen la música; tienen las fotos, pero están en la nube, pero no es tangible, por eso quieres tener una relación pero no quieres una pareja; quieres tener amor, pero no un compromiso .

Rosy también es consciente de que la vida se trasforma y que por tanto es necesario adaptarse a nuevos contextos: sin embargo, también opina que algo que jamás se tiene que restructurar es el respeto y el amor que se le debe dar a las mujeres .