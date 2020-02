▲ Ahora sé dónde voy y no me gusta subirme los humos, asegura. Foto Paola Plascencia / Universal Music

Juan Ibarra

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 5

Durante varios años, Adán Jodorowsky ha producido la música de otros, labor de la que asegura haber aprendido mucho. Ahora, más adulto pero aún joven, el cantante se siente en una buena etapa de vida. Ahora ya sé dónde voy, y ya no se me pueden subir los humos , indicó en entrevista.

Considera que, en su ámbito, el rocktarismo es peligroso. Mucha gente se vuelve loca o drogadicta; también, quienes hacen giras durante un año empiezan a tomar pastillas y a deprimirse mucho. Estás fuera de la realidad: gente que te aplaude, te reconoce, y tú tienes ganas de que conozcan tu esencia, tu alma, porque están viendo el lado musical, pero no a ti: es sólo una parte tuya .

Para no ser consumido por este entorno, hay que estar rodeado de gente muy verdadera estima el músico. En su caso, mi hijo me baja a la tierra, cada vez que regreso a casa es mi punto de encaje y me recuerda quién soy. Por suerte lo tengo en mi vida , explicó.

Su álbum pasado, Esencia Solar, es resultado de esa etapa, por lo que también fue una época en que me quité todos los trajes, salgo con barba, con cualquier camisa . Ahora, sin embargo, sabe que debe jugar el papel de un músico; también, que es un buen momento para regresar a explorar otros sentidos musicales, otros sentires, emociones y mundos, características que él estima forman parte de su esencia.

Aunque a Jodorowsky le gusta producir, también pensaba que tenía que ocuparme de mí mismo; me había olvidado de que también era artista y estaba extrañando un poco regresar a los escenarios . Machistador es el primer sencillo de seis o siete que el cantante planea publicar este año; es una adaptación al mundo mexicano del tema del músico francés Mathieu Chedid, con quien trabajó.