Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha actuado de manera responsable, y en todo caso, hay que revisar lo que ha pasado en el Poder Judicial. Me pareció inaudito que lo hayan liberado en esta segunda orden de aprehensión y lo explica muy claramente el comunicado de la fiscalía cómo es que el juez actúa de una manera que no debería .

Adelantó que su gobierno hará un extrañamiento al juez que ordenó su liberación cuando había un cargo de secuestro exprés; en cuanto a que exista corrupción, consideró que debe hacer una investigación al respecto al señalar que, en su opinión, no fue correcta la actuación del impartidor de justicia.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la ciudad, afirmó que no habrá impunidad ni corrupción en el caso del presunto líder de la Unión Tepito, Óscar N El Lunares, quien fue reaprehendido, ahora bajo el cargo de homicidio, luego de haber sido liberado tras las acusaciones de secuestro exprés.

Reiteró que la seguridad no sólo es un tema sólo del Ejecutivo, de la fiscalía o del Legislativo, sino también del Poder Judicial. Me parece que lo más importante es el compromiso con la ciudadanía, no con la jefa de Gobierno ni con la fiscal; es con todos los que están demandando seguridad en la ciudad .

Agregó que así como se transforma el Ejecutivo el Congreso está desarrollando leyes, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional. Ya hemos escuchado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza un trabajo contra la corrupción, yo tengo confianza en que así va a ser también en el Tribunal Superior de Justicia .

Sheinbaum indicó que su gobierno hace lo que le corresponde con la capacitación a los policías capitalinos, con los agentes y personal del Ministerio Público y fiscales cuya finalidad es acabar con la impunidad y la corrupción en todos los procesos y delitos, pero en particular lo que tiene que ver con crímenes de violencia contra mujeres.