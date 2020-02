Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2020, p. 3

Al tiempo que en México la Fiscalía General de la República (FGR) prepara la documentación con el fin de solicitar formalmente la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, continúa con la integración de dos carpetas de investigación en las que se busca establecer la responsabilidad de otros ex funcionarios relacionadas con la participación accionaria de la petrolera nacional en el astillero Hijos de J. Barreras, en Galicia, España, con el cual se había pactado la construcción de dos buquehoteles, y la firma de contratos con una universidad pública para de supuestas actividades de capacitación que no se realizaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuentes del Ministerio Público Federal revelaron que la base de estas indagatorias en las que el funcionario de más alto nivel que laboró en Pemex fue el director de la petrolera, se buscará, en caso de que se declare procedente su extradición, la autorización del gobierno de España para enjuiciar a Lozoya Austin.

El caso PMI Holdings

Sin embargo, de manera paralela se trabaja para llevar ante los tribunales a otros integrantes de PMI Holdings y del Consejo de Administración de Pemex en el periodo 2012-2017, por la compra de 51 por ciento del paquete accionario de la empresa Hijos de J. Barreras, que se concretó en diciembre de 2013 y, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2017 generó pérdidas por más de 33 mil millones de pesos.