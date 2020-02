Juan Ibarra

Viernes 14 de febrero de 2020, p. 6

Cuando Samuel Kishi se acercó a Inna Payán casi no se conocían, pero el joven director tenía un gran deseo de que su historia se contara. Así que el cineasta explicó de manera atropellada a la productora el tipo de película que quería hacer, y luego de llorar juntos, según relataron, Payán aceptó.

A Inna le gusta cuando los jóvenes tienen la necesidad de decir algo al mundo. Cuando llegan con su historia, siempre siento que traen una fuerza interna y una necesidad de poner su voz en el mundo. Eso es lo que me entusiasma más. No sé si lo van a saber filmar, si lo van a saber hacer, pero esta necesidad apremiante de poner su voz es lo que me estimula a apoyarlos , explicó la productora.

Payán reveló que disfruta hacer primeras películas: Sé que siempre es muy arriesgado, pero me parece mucho más interesante acompañar a un chico con esa fuerza y esa necesidad de tener voz propia en un mundo tan durísimo , agregó.

De ese momento y aquella forma de pensar surgió Los lobos, película que forma parte del programa Generation Kplus, del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La cinta narra la historia de dos hermanos que son llevados a Estados Unidos por su madre. Está inspirada en la niñez de Kishi, por lo que constituye también un homenaje a la mujer que dejó su país para buscar una mejor vida para sus hijos.

El director destacó la visión con que la muestra de cine alemana ha dotado a Generation Kplus, cuya selección se centra en historias narradas desde una perspectiva joven y para jóvenes. Aunque Los lobos es un filme que puede resultar impactante debido a la temática que aborda, en la Berlinale son de la idea de que si los protagonistas son niños que viven estas cosas y este es su drama, el espectador infantil también lo tiene que ver , añadió el cineasta.

Inna Payán considera que es una película que puede conmover de dos maneras distintas, no sólo por esos niños que tienen que esperar a sus madres, sino también por esas madres que tienen que salir a trabajar para salir adelante .