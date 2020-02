Sin embargo, el gran problema para estudiar la irrupción española y la guerra mesoamericana de 1517-50, es que parece no haber otras fuentes que esas. ¿Estamos, pues, limitados a repetirlas? Quizá no: quizá, como han hecho tantos historiadores para entender el pasado indígena, estamos obligados a leerlas con mucho más atención y mucho mayor sentido crítico.

Y honrando el subtítulo del libro, explica las razones de la catástrofe demográfica. Lo que me lleva al segundo libro, porque entre muchas otras luminosas apuestas, Matthew Restall ( Cuando Moctezuma conoció a Cortés) liquida la discusión sobre el término genocidio : “Lo que opino es, por tanto, en términos retóricos en lugar de categóricos, que las guerras de invasión de los españoles fueron genocidas no en cuanto a su intención sino en su efecto. Dentro de lo que fue en realidad la guerra genocida hispano-azteca, ocurrieron episodios de genocidio de menor escala. En un poblado tras otro… la matanza de los combatientes fue seguida o acompañada de la matanza de civiles y de la esclavitud y frecuente destierro de los sobrevivientes (genocida en efecto) y marcado con un teatro de destrucción deliberada (genocida en su intención). Considerando acertadamente que había millones de indígenas mesoamericanos, los capitanes españoles estaban dispuestos a aniquilar a ciertas comunidades con el conocimiento de que había cientos más. La supervivencia de estas comunidades –la permanencia de los nahuas y de otros indígenas a través de estas guerras y hasta el presente– ha ayudado a ocultar la evidencia de estos genocidios menores”.

Con un agudo análisis de las fuentes (las que existen, las que mencionamos al principio), Restall destruye las justificaciones, los pretextos que los españoles (ya conquistadores , ya franciscanos) se dieron a sí mismos en el siglo XVI y que con ausencia total de reflexión historiográfica (Guy Rozat dixit) repite la historiografía nacionalista del siglo XX.

No quiero contar cómo, de qué forma tan brillante desmonta Matthew Restall esa justificación, para no spoilear el libro, pero también, para no adelantar más sobre el que estoy escribiendo. Porque durante mi breve periodo al frente del Inehrm (breve, pero personalmente satisfactorio y fructífero) descubrí que la de la llamada conquista es la peor contada de todas las historias sobre lo que hoy es México, y ahora, que tengo todo el tiempo necesario para hacerlo, me sumerjo en la escritura de La batalla por Tenochtitlan.

