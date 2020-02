Después –prosiguió–, a principios de la década de los 90 pensé que esas cosas eran del pasado y que la sociedad latinoamericana había superado esa etapa. Luego llego a México a estudiar cine y me encuentro con otras historias , lo cual lo animó a filmar esta cinta.

El director, quien también vislumbra presentar Sanguinetti en festivales y distribuirla en Chile, comentó sobre la situación actual en su país natal. Es cierto que la sociedad chilena está profundamente dividida; ahora puedo decir que el hartazgo fue producto del sistema económico que quedó después de la dictadura, el mismo que ha generado las manifestaciones debido al difícil modo de vida, sobre todo para la clase media y los más desprotegidos .

Incluso, existe todavía una derecha, que no es menor, la cual defiende a Pinochet, que además considera que fue el mejor presidente de la historia, cuyo único error fue que no mató más comunistas y ahora no estarían los revoltosos tratando de impedir el desarrollo normal del país .

Tras el estallido social ocurrido en octubre pasado, hemos visto cómo los fantasmas de la dictadura han aparecido con mucha fuerza: vimos al ejército tomando las calles de Santiago y de otras ciudades; en estos meses han muerto muchísimas personas asesinadas por la policía o por las fuerzas del orden del Estado chileno, incluidas denuncias de tortura, violación, detenciones ilegales, entre otras .

Por estas razones, puntualizó Christian Díaz Pardo, esta cinta cobra vigencia, lo cual resulta paradójico tras lo sucedido en octubre, pero la película ya la veníamos haciendo desde hace tiempo. El estallido social en Chile fue una confirmación de que estos temas no son historias del pasado .