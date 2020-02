Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. a12

Decir que la selección femenil mexicana no fracasó en el torneo preolímpico de la Concacaf, donde no pudo conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es caer en el conformismo y la mediocridad , aseguró la ex jugadora Alicia Pelé Vargas, quien además consideró que este nuevo tropiezo demuestra las incongruencias que existen dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Luego de perder 4-0 ante Estados Unidos el pasado viernes, en las semifinales del preolímpico, el Tri femenil se quedó por cuarta ocasión consecutiva sin el pase para la justa olímpica, pues su última participación en esa competencia fue en Atenas 2004, hace 16 años.

“Argumentan que no fue un fracaso porque jugaron muy bien, porque la derrota ya no fue por goleada, dicen que lo importante en este torneo era recuperar el tercer lugar de la Concacaf, pero, a final de cuentas, si no se consiguió el objetivo, que era el boleto a Tokio 2020, creo que entonces sí se le puede llamar fracaso, y si no lo consideran así, entonces están cayendo en el conformismo y la mediocridad, porque se supone que este equipo se fogueó en el extranjero y que tiene futbolistas que juegan en una liga profesional.

“Durante la transmisión del partido, mencionaron otros duelos en los que el Tri femenil fue goleado y dijeron que al menos ya no se recibían tantas anotaciones, que el futbol femenil mexicano había crecido mucho, pero no se ponen a ver que en aquel entonces ni siquiera había canchas para las mujeres, ni equipos, ni nada, y ellas que lo tienen todo, no se ven los resultados”, declaró la otrora mediocampista de la selección nacional.