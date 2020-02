▲ La renuncia de Eduardo Medina Mora no cumplió con lo indicado en la ley y tampoco ha sido sancionado por posibles omisiones en sus actos. Foto María Luisa Severiano

erminemos cuanto antes con el asuntito Medina Mora. Y no porque tan deplorable, perverso, vergonzante y criminal asunto no merezca una discusión exhaustiva y, por supuesto, una sentencia rotunda e irrecusable. Lo propongo por razón de fuerza no sólo mayor, sino impostergable: el difícil momento que vive nuestra casa, la UNAM, y que exige todo el interés, inteligencia y participación activa y comprometida de quienes, por encima de muchísimas diferencias, somos la universidad de la nación.

Cuando Medina Mora fue interpelado por el presidente del Senado sobre su juramento de fidelidad a la Constitución, alborozado, eufórico ofreció cumplir su cometido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión (por supuesto mintió). Y cuando el presidente del Senado replicó: Si no lo hicieres así, la nación os lo demande. El alma (ese adminículo que los conquistadores consideraban era imposible que los naturales portáramos) se me fue a los pies. ¿A la nación le echan la responsabilidad de demandar a un falsario cuyas credenciales para llegar al sitial que le otorgó el Senado, fueron exclusivamente las instrucciones, la consigna que dictó el representante más emblemático de la nación, o séase, el mismísimo presidente, amigo, partner, socio, big brother, the godfather de la banda que asoló al país durante el periodo de desgracia del Señor 2012-2018 y de la que el señor ministro era su auténtico legal body guard?