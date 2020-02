Antes, considera de Anda, el rol de las mujeres en la comedia era que el de supermasculinas o hípersexuales . También señala que el medio humorístico no ha estado exento de acusaciones, como las surgidas a partir del movimiento #MeToo.

La mujer hace unos 70 años no podía opinar, a duras penas podía votar o estudiar, entonces el simple hecho de tener una voz u opinión sobre las cosas era muy mal visto, una mujer ideal era sumisa, calladita, sin estorbar, sin hacer mucho ruido. Por tanto, tampoco podría tener la capacidad de hacer chistes o que la gente reflexionara sobre cosas , detalló en entrevista.

Para la standupera Alexis de Anda, la creencia popular de que las mujeres no son buenas comediantes, es resultado del papel al que han sido relegadas desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, no cree que la comedia deba censurarse. Para la humorista, es importante hablar sin corrección política, pues, aunque exista la posibilidad de ofender a la gente, también de pronto hay que mover las energías y que las personas se ofendan, porque si la comedia no es el único espacio que nos queda de libre expresión, entonces ya no sé cuál sea .

Alexis de Anda opina que su discurso ha madurado con el tiempo. Hace un par de años, en uno de sus espectáculos, apuntaba que una mujer independiente necesitaba tres cosas: ser autosuficiente económicamente, aceptarse tal cual es y coger con un negro. Ahora, afirma que esas tres características son encargarse de sí misma, económica, emocional y espiritualmente.

Cerrará el Comedy Fem Fest, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de marzo en el Boom Stand Up Bar de la Ciudad de México. Las mujeres que participarán son de Chalco e Iztapalapa, de la capital del país, y de Sonora. Se contará con lesbianas, transexuales y más, en un espectáculo para todo público. Las entradas están disponibles en la página comedyfemfest.com