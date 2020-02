De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de febrero de 2020, p. 8

El Taller Jacobo y María Ángeles, especializado en la elaboración de alebrijes, advirtió que emprenderá acciones legales para determinar si la marca francesa Louis Vuitton infringió alguna ley relacionada con derechos de autor o propiedad intelectual, tras exhibir varias obras con características similares a su trabajo , en la feria de arte contemporáneo Zona Maco 2020.

El estudio, considerado uno de los más reconocidos del municipio de San Martín Tilcajete, Oaxaca, aclaró este domingo, mediante un comunicado, que nunca ha colaborado con Vuitton y que desafortunadamente se vio en la necesidad de informar los hechos ante la “lamentable coincidencia.

Artesanos de nuestra comunidad colaboraron con la casa de modas Louis Vuitton; sin embargo, nuestro taller no participó en la decoración de las obras expuestas en la Feria Anual de Arte Zona Maco , cita el boletín.

Nos vemos en la necesidad de aclarar esta situación, luego de que algunas personas confundieran la decoración utilizada en esas piezas con nuestro trabajo, lo cual es una lamentable coincidencia en el uso de patrones, colores y figuras que nuestro taller tiene publicado en sus redes sociales .

También manifestó que la firma no tiene responsabilidad alguna de esta similitud y pese a que no están en contra de que existan colaboraciones con artesanos de la comunidad de San Martín Tilcajete, no nos corresponde juzgar la creatividad y originalidad de su trabajo .

Finalmente, el Taller Jacobo y María Ángeles informó que corresponderá a los especialistas legales analizar si se infringió alguna ley relacionada con derechos de autor o propiedad intelectual.