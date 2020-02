Notimex

Viernes 7 de febrero de 2020, p. 9

The other pair (El otro par), de Sarah Rozik, fue premiado en 2015 como mejor cortometraje en el Festival de Cine de Luxor; sin embargo, en fechas recientes tomó nueva relevancia debido al aniversario luctuoso del pacifista, aunque en redes sociales no acertaron a la hora de compartirlo.

El cortometraje fue confundido con otro de menor duración de origen desconocido, y totalmente animado, lo cual provocó que se convirtiera en tendencia durante varias horas en redes sociales.

En el cortometraje original se muestra a dos niños de clases sociales distintas: el primero trata de arreglar sus sandalias que están desgastadas, mientras del otro lado se muestra a un niño que trae unos zapatos nuevos y éste los limpia continuamente con un trapo blanco.