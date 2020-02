Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 13

La organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez señaló que el gobierno federal no ha priorizado la atención a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

Elvira Madrid, presidenta de la organización, acusó que desde hace un mes informaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, sobre la retención ilegal de dos mujeres argentinas que están siendo explotadas en un estado al sur del país.

Dimos la dirección para ubicarlas, teléfonos, foto de un hogar donde se resguardan quienes las tienen , mencionó en entrevista. Y aunque les dijeron que en una semana las rescataría la Guardia Nacional, a la fecha no ha sucedido.