Notimex y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2020, p. 9

Harrison Ford, uno de los más reconocidos actores estadunidenses, alzó la voz en México para manifestar su desacuerdo ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pues asegura que Estados Unidos depende de la inmigración.

Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos y estamos trabajando duro para tratar de solucionarlos. Las políticas migratorias son ciertamente devastadoras y necesitamos que se reformen , declaró en conferencia de prensa.

Tenemos que invitar a las personas al país y no echarlos. Esta ha sido la historia de Estados Unidos cuando la realidad es que dependemos de la inmigración , sostuvo en rueda de prensa durante su visita, como parte de la promoción del filme El llamado salvaje (The call of the wild).

Consideró que en Estados Unidos urge un liderazgo moral. Hemos perdido algo de credibilidad en el mundo y ahora estamos ansiosos de volver a tenerla .

Ford, quien desde hace más de 25 años es activista medioambiental y ha participando en diversas cumbres mundiales, también se refirió al cambio climático y los desastres naturales. Aseguró que la lucha continúa, aunque Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París, el de mayor pacto vinculante..