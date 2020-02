Afp

Sábado 1º de febrero de 2020, p. 20

Bruselas. El Brexit se consumó a las 23:00 GMT de este viernes, mil 317 días después de que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (UE). ¿Qué cambia a partir de ahora?

Los intercambios comerciales diarios entre Reino Unido y la UE continuarán como ahora hasta finales de 2020. Durante este periodo de transición de 11 meses, Londres y Bruselas negociarán su futura relación. Hasta entonces hay, sin embargo, algunos cambios prácticos.

66 millones de habitantes menos

La UE pierde por primera vez a un Estado miembro, que además es uno de los países más ricos del bloque y una potencia militar.

Con la partida de 66 millones de habitantes, la población de la UE pasa a 446 millones y su territorio disminuye 5.5 por ciento.

Si un día Reino Unido decidiera regresar al club europeo, tendría que someterse al procedimiento normal de adhesión.

Las instituciones

En Bruselas, la retirada de la bandera del Parlamento Europeo simboliza un cambio muy real: Reino Unido abandona la UE y se convierte en un tercer país .

Ninguno de los 73 eurodiputados británicos elegidos en mayo ocupa un escaño, 46 se reservaron para futuros Estados miembros y 27 se redistribuyeron a otros países del bloque.

Londres ya no tiene derecho a tener un comisario europeo, aunque, ya carecía de uno por decisión del primer ministro británico Boris Johnson. El premier británico ya no participará en las cumbres europeas, y los miembros de su gobierno no asistirán a las reuniones ministeriales.

Como ciudadanos de un país extranjero, los británicos no pueden optar a ser funcionarios en Bruselas. Muchos de los actuales, que así pueden continuar sus carreras profesionales, adquirieron la doble nacionalidad.