“La historia de la Berlinale es la de la consciencia de todas las diferencias que existen, no sólo en la industria del cine, sino en la vida” en general, declaró el italiano Carlo Chatrian, que dirige el festival junto con la holandesa Mariette Rissenbeek.

Entre los 18 filmes en competencia por el Oso de Oro este año, solo seis fueron dirigidos por mujeres, es decir, menos que en la edición de 2019, aunque Kosslick había prometió paridad para 2020.

Hasta el 1º de marzo, el jurado, que este año estará presidido por el actor británico Jeremy Irons, tendrá que dirimir entre películas como The Roads not Taken de Sally Potter, en la que participa el actor español Javier Bardem, y la última obra del alemán Christian Petzold, Undine.