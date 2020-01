Pero estuve esperando a que cumplieran con mi derecho de disputar el título absoluto como debe ser , lamenta; no lo hicieron e incluso ni siquiera me han entregado el cinturón del título que defiendo .

Eso me llevó a buscar otros caminos para destacar , explica Jessica; y nada es más grande que tratar de ganar una medalla para tu país. Cuando vi que existía la posibilidad, empecé a soñar con ella y, además, el incumplimiento a mis derechos como profesional me orillaron a tomar el reto .

Jessica cuenta que recibió un día una carta de parte de Conabox en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador la invitaba a participar en las eliminatorias rumbo a Tokio para recuperar el esplendor olímpico que alguna vez tuvo México.

Me emocionó mucho y acepté , reconoce Jessica; desde que fui amateur y tuve un podio, me imaginaba qué se sentiría ser medallista olímpica .

Jessica venció en la eliminatoria a una ex campeona, Irma Güerita Sánchez, en la eliminatoria celebrada hace unos días en Jalisco. Tal vez la experiencia ganada en cien combates de amateur, le dan una ligera ventaja sobre sus oponentes profesionales que no vivieron esa etapa.