Ap

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. 9

Nueva York. Mientras forcejeaba con Harvey Weinstein, Mimi Haleyi le dijo no, no, no antes de que éste la sujetara contra una cama y le realizara sexo oral por la fuerza, declaró la acusadora en un emotivo testimonio en el juicio de Weinstein por violación.

Haleyi, una de dos mujeres cuyas acusaciones de abuso llevaron al juicio del ex magnate de Hollywood, subió al estrado ayer y detalló su versión de cómo Weinstein la atacó en el apartamento de él en Nueva York en 2006.

Lo rechacé, pero él insistió. Cada vez que trataba de salirme de la cama, él volvía a retenerme , declaró la ex asistente de producción de Project Runway, y agregó que le dijo a Weinstein que tenía la menstruación en un intento por disuadirlo.

Haleyi, ahora de 42 años, le dijo a los jurados que pensó: me están violando , y consideró diferentes opciones: Si grito violación, ¿me escuchará alguien? Me di por vencida y decidí soportarlo. Era lo más seguro que podía hacer .

Haleyi es la primera de las dos mujeres en el centro del caso que sube al estrado. En total, seis acusadoras rendirán declaración.

Haleyi, quien nació en Helsinki, Finlandia, y creció en Suecia, dijo que conoció a Weinstein cuando era una veinteañera en el estreno de la película El aviador, en 2004, en Londres.

Volvieron a cruzarse en Cannes en 2006 y, cuando ella expresó interés en trabajar en una de sus producciones, él la invitó a su habitación de hotel y le pidió un masaje. Ella lo rechazó.