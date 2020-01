Por esa razón, a Robin no le preocupa ser encasillada. La cantante ve lo que hace como una actuación en la que interpreta a Ana Torroja . Aunque esto no ha sido sencillo, asegura que tuvo que prepararse para que su condición física estuviera a la altura de la capacidad interpretativa de Torroja.

Robin es, además de cantante, actriz, bailarina y compositora, y aunque desde muy joven ha incursionado en estas disciplinas, llegando a grabar un disco a los 20 años, se hizo conocida en su país debido a que participó en un concurso de talento. Hizo esto porque considera que hoy día con tantos medios de comunicación es fácil perder visibilidad, y aprovechó la plataforma para darse a conocer.

No ganó el certamen, e incluso no tenía esa intención. Su idea es que en ese tipo de producciones “hay mucho tongo. Yo siempre he pensado que está todo escrito, ya se sabe quién va a perder y quién va a ganar antes de que empiece el programa. Entiendo que tienen que echar gente, porque si no, el programa duraría para siempre, pero que sea natural, que sea de verdad”, reprocha.

Sin embargo, también cree que todo tiene sus pros y sus contras , pues, aunque los resultados no la hayan favorecido, también ha tenido la oportunidad de dar más visibilidad a su carrera a partir de ese momento. También fue al dejar La Voz cuando decidió hacer el homenaje a Mecano.

Mientras está de gira, Robin Torres aprovecha sus ratos libres para ensayar, estudiar o componer melodías. Tiene planes de hacer un disco, pero no quiere apresurarse , pues desea que el resultado sea el mejor posible.

Su idea es que aun habiéndose inventado todo, se puede seguir ofreciendo nuevas cosas .

A los 37 años, la española intenta abarcar tanto como le sea posible. Le gustan el cine y la televisión, así como hacer música, y aunque de momento está concentrada en su trabajo interpretando a Ana Torroja, no se siente angustiada por el tiempo. Espera morir a los 100 años, pues el mundo del arte no tiene edad .

Hija de la Luna se presentará en el teatro Metropólitan la Ciudad de México el 27 de marzo, en el auditorio Río 70 de Monterrey el 28 y en el teatro Diana de Guadalajara el 29 de ese mes.