esde 1989, cuando vi por primera vez una exposición de Martín Ramírez, he estado esperando la publicación de una biografía crítica suya que lo registre como artista y como hombre de su tiempo de manera conocedora, afectiva y permanente. Es decir, desde hace un par de décadas he estado esperando la aparición de Martín Ramírez: arte, migración y locura, el libro de Víctor M. Espinosa que por fortuna hoy finalmente está en mis manos, una oración atendida, el mapa de una vida y de una obra que, por mil razones y por miles de sinrazones me ha estado atrayendo, tentando, no sé por qué, pero sí sé para qué, para acompañarme, para hacerme estremecer y sonreír; para ilustrarme y para orientarme como brújula en medio de la noche o del silencio o de este oscilante vaivén de luz y de sombra que es la existencia, o la existencia de quienes, como Martín Ramírez, pasan por locos porque no se expresan en otro lenguaje que el propio; es decir, el propio del artista, ser sin límites, ser libre frente a todo tipo de amenazas de detenerlo, de callarlo, de minimizarlo, de malinterpretarlo, de encasillarlo.

En 2010 publiqué un artícu-lo sobre Martín Ramírez que titulé Te saludo, Martín Ramírez , y que arrancaba con la pregunta retórica: ¿Por qué será que Martín Ramírez insiste en llamarme? , que da pie a que advierta que mi primera impresión de la obra de este artista, que experimenté al verla en 1989, y que me impactó poderosamente, aparte de haber sido espontánea, fue la de una espectadora común, es decir, sensible al arte, pero no mayormente conocedora, en este caso particular tampoco enterada de la vida de quien la creó. La obra me atrajo, me atrapó y me emocionó sin que yo conociera las circunstancias, inquietantes, llamativas circunstancias en las que había creado su pintura, en las que había logrado crear su inolvidable, su persecutoria, su permanentemente presente pintura.

En aquel primer párrafo de mi escrito de 2010 sobre Martín Ramírez advierto que, si sé que de forma natural tengo buen gusto y soy sensible al arte en general, me enorgullece haberme emocionado al enfrentar el de Martín Ramírez, pues lo aprecié antes de conocer los pormenores de la vida del pintor y de lo interesante que conocerlos resultaba. Alcancé a reconocer su profunda y abarcadora visión antes de saber que habría de ser considerado un maestro de la pintura del siglo XX.